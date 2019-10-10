Сумские гандболисты проиграли в Днепре

Игры третьего тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги прошли с преимуществом хозяев и обе завершились их победами 36:22 (13:14) и 40:27 (19:12). Лучшими в составе сумчане были: Андрей Ярошенко – 7 +5 мячей, Иван Чеботар – 4+7 мячей.
После трех туров у сумчан всего 2 очка и 5-ое (из 6) место в турнирной таблице. Лидирует запорожский «Мотор-Политехника-ЗАС» - 12 очков.
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