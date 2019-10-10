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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские гандболисты проиграли в Днепре

1-2 ноября ГК «RGM Group - СумДУ» провел две игры в Днепре против местного «УДХТУ».

Игры третьего тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги прошли с преимуществом хозяев и обе завершились их победами 36:22 (13:14) и 40:27 (19:12). Лучшими в составе сумчане были: Андрей Ярошенко – 7 +5 мячей, Иван Чеботар – 4+7 мячей.

После трех туров у сумчан всего 2 очка и 5-ое (из 6) место в турнирной таблице. Лидирует запорожский «Мотор-Политехника-ЗАС» - 12 очков.

Спорт Гандбол ГК СумДУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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