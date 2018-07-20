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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В реки Сумщины выпустили 200 тысяч мальков рыбы

Реки Псел, Шостка, Сейм и Десна пополнились новой рыбой.

В рамках выполнения на Сумщине общегосударственной программы воспроизводства водных биоресурсов выпущено в водоемы области почти 95 тыс. мальков карпа, 100 тыс. толстолобика белого (гибрид) и более 5 тыс. амура белого.

В Псел на Лебединщине выпустили 44,8 тыс. карпа и 5 тыс. белого амура.

Как рассказал начальник управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области Александр Непочатов, в прошлом году в реки области было запущено более 100 тыс. мальков, а в этом году количество экземпляров увеличилась до 200 тыс.

«Эти мальки рыбы приехали к нам с Херсонского завода. В следующем году мы планируем выпустить в реки Сумщины 300 тыс. экземпляров рыбы», - рассказал он.

Начальник отдела ихтиологии и регулирования рыболовства Сумского рыбоохранного патруля Виталий Подопригора добавил, что зарыбление рек растительноядных видами рыб - белым толстолобик, белым амуром и карпом - способствовать проведению биологической мелиорации (уменьшение объемов водорослей).

Общество Зарыбление Мальки Рыба

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