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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:32214

Роменские футзалисты вылетели из кубка Украины

Сегодня, 2 ноября, в Ромнах прошел ответный матч первого предварительного раунда кубка Украины по футзалу.

Местный «Рятувальник» принимал харьковскую команду «Viva Cup». Первая игра завершилась победой харьковчан 4:3, вторая – с аналогичным. Счет открыл на 2-ой минуте харьковчанин Илья Терентьев. Спустя 6 минут удвоил Павел Батагов. До конца первого тайма роменчане сравняли благодаря голам Антона Кончакова (14-ая минута) и Сергея Бабынина (19). Рднако дальше гости снова вышли вперед – на 25-ой дубль оформил Терентьев, а на 30-ой счет был уже 2:4 – Максим Панасенко. Спустя минуту Александр колесник сократил разрыв до минимума. Роменчанам нужно было забивать еще трижды, но на этом все, - 3:4 – дальше идут харьковчане.

Спорт Кубок Украины по футзалу Рятувальник Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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