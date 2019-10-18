«Виктория» идет на зимний перерыв лидером

Сегодня, 2 ноября, прошли игры 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров. Николаевская «Виктория» в гостях разгромила кропивницкий «Олимпик» 8:0 (хет-трик от Кузьмина, дубль Рябцева и по голу от Цапия, Гранкина и Безъязычного). ФК «Тростянец-2» дома обыграл «Агродом» из Бахмача Черниговской области 1:0 (Мигаль).
После 14 туров команды идут на зимний перерыв. «Виктория» с 35 очками лидирует, у корюковского «Авангарда» на 3 меньше. «ЛНЗ-Лебедин» с 30 очками и матчем в запасе на третьем месте. «Тростянец-2» с 22 очками на четвертом.
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