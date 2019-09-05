В Сумах студентка выпала с 8-го этажа

Ее доставили в больницу, но, к сожалению, она умерла. Информацию подтвердили в полиции. Подробности позже…
«Если будете писать, то я совершу самоубийство», - именно таким образом нетрезвый водитель иномарки пытался избежать ответственности за управление автомобилем...
16 октября в Сумах по месту жительства выпрыгнул из окна квартиры 70-летний мужчина, который при жизни, по словам соседей, злоупотреблял...
Горотдел здравоохранения в День психического здоровья призывает сумчан присоединиться к глобальному флешмоба #WorldSuicidePreventionDay для поддержки людей в затруднительном положении....
3 октября в 00:30 на железнодорожной станции Кролевец поезд международного сообщения совершил наезд на мужчину, который сидел на железнодорожных путях...
Личность погибшей 3 сентября на Садовом бульваре установлена....