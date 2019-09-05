В Сумах студентка выпала с 8-го этажа В субботу, 2 ноября, в Сумах из окна студенческого общежития СумГУ на Замостянской выпала девушка.

Ее доставили в больницу, но, к сожалению, она умерла. Информацию подтвердили в полиции. Подробности позже…