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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские баскетболисты проиграли в Кривом Роге

2-3 ноября БК «СумДУ» играл в Кривом Роге игры 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

Соперником сумчан был местный клуб «Кривой Рог КНУ-КГПУ-Прометей-2». Обе игры завершились уверенными победами хозяев 100:72 (19-21, 32-18, 20-12, 29-21) и 88:58 (24-6, 21-19, 24-18, 19-15).

В обоих играх лучшим на площадке в составе «СумДУ» был новичок команды, воспитанник сумского баскетбола, проведший несколько сезонов за южненский «Химик» и ставший в его составе двукратным чемпионом Украины. На его счету в первой игре 33 очка за 40 минут (то есть он отыграл без замен всю игру), 8/14 трехочковых попаданий, 7 подборов и 4 перехвата. Во второй – 15 очков + 7 подборов + 4 перехвата.

С 6 очками после 4 игр сумчане на шестом из 9 месте в турнирной таблицы группы 1.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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