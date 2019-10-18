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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06101

Сумские футзалисты проиграли одному из лидеров Экстра-лиги

Сегодня, 3 ноября, в Сумах прошла игра 6-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумской «FoodCentre-СумДУ» принимал на паркете манежа СумГУ ивано-франковский «Ураган». Наши шли на последнем месте, гости – на втором.

Мгра началась с атак «Урагана», уже на второй минуте отличились воспитанник сумского футзала Артем Фаренюк, - 0:1. Только во –втором тайме гостям удалось забить еще раз – на 32-ой минуте в воротах сумчан отметился Даниил Абакшин. Наши же оставили ворота гостей «сухими».

В итоге 0:2 – четвертое поражение «FoodCentre-СумДУ» в пяти матчах и по-прежнему последнее место в турнирной таблице.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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