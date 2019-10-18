С понедельника в Сумах потеплеет

4 - 6 ноября в Сумской области облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха существенно повысится и составит ночью +5 .. + 10°С, днем +11 .. + 16°С.
В первые дни ноября в Сумской области сохранится холодная, ветреная погода....
В ближайшие дни холодный атмосферный фронт принесет в Сумскую область похолодание....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в выходные...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...