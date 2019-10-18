В Сумах маршрутка подрезала троллейбус Троллейбус № 261, следовавший по маршруту № 10А, снят с линии из-за ДТП, произошедшего на остановке ТЦ «Мануфактура» в направлении центра города.

По словам водителя КП «Электроавтотранс», маршрутка, пытаясь обогнать троллейбус, зацепила и повредила обзорное зеркало коммунального транспорта. Более того, виновник аварии покинул место ДТП без всяких объяснений. Благодаря оперативным действиям патрульной полиции Сумской области удалось установить личность водителя, который стал причиной аварийной ситуации. Учитывая неблагоприятные погодные условия, троллейбус заехал в депо, пока работники службы подвижного состава осуществляют замену поврежденного зеркала. По завершению ремонта, троллейбус выедет на линию согласно маршруту, сообщает пресс-служба КП «Электроавтотранс».