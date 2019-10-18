«Альянс» разгромил одесситов Сегодня, 3 ноября, в Сумах прошел матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» принимал одесскую команду «Реал Фарма». Уже на второй минуте счет открыл Владислав Шарай, на 31-ой он же удвоил преимущество. Спустя пару минут Ярослав Сидоренко сделал счет крупным. На 57-ой Станислав Шарай, а на 70-ой с пенальти Вячеслав Пиднебенной довели счет до 5:0.

После 19 туров у «Альянса» 41 очков в 17 играх, он делит второе-третье места с херсонским «Кристаллом». Лидирует «ВПК-Агро» из Магдалиновки – 44 очка в 18 играх.

Следующую игру липоводолинцы сыграют 10 ноября в Кривом роге против «Горняка».