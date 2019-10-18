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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06269

«Альянс» разгромил одесситов

Сегодня, 3 ноября, в Сумах прошел матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» на стадионе «Юбилейный» принимал одесскую команду «Реал Фарма». Уже на второй минуте счет открыл Владислав Шарай, на 31-ой он же удвоил преимущество. Спустя пару минут Ярослав Сидоренко сделал счет крупным. На 57-ой Станислав Шарай, а на 70-ой с пенальти Вячеслав Пиднебенной довели счет до 5:0.

После 19 туров у «Альянса» 41 очков в 17 играх, он делит второе-третье места с херсонским «Кристаллом». Лидирует «ВПК-Агро» из Магдалиновки – 44 очка в 18 играх.

Следующую игру липоводолинцы сыграют 10 ноября в Кривом роге против «Горняка».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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