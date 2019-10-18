В Сумах стартовал футзальный сезон Сегодня, 3 ноября, в спорткомплексе СумГПУ стартовал шестой по счету Кубок памяти Сергея Павловича Кизеева.

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 1:0 «Ураган» Гол: Тодор Артур «Степановка» 2:1 «СФ ХНУВД» Голы: Сорока Константин, Саралиев Артур - Елшанский Александр «Sumy Psel» 5:3 «Сумыхимпром» Голы: Соловьев Андрей - 2, Нагорный Алексей, Протопопов Михаил, Маковский А. - Куприенко Артем, Сычев Алексей, Саенко Роман «Слобожанщина Агро» 0:5 «Колос» (Севериновка) Голы: Долгополов Денис, Параконный Даниил - 3, Билоненко Андрей «Ника» 2:3 «Forza» Голы: Рогачев Сергей - 2 - Дере Джумайло -2, Литвиненко Николай «Локомотив» (Ворожба) 2:5 «Натон» (Постольное) Голы: Мохренко Денис), Корецкий Артем - Мироненко Александр, Ткаченко Ростислав, Соляник Андрей, Кобушко Юрий – 2 «Легион» (Кровное) 3:3 (пен. 2:3) «Звезда» Голы: Супрун Дмитрий, Слепец Сергей - 2 - Страшок Евгений - 2, Брухно Валентин. «Лекарское» 3:2 «Феникс» Голы: Щербак Кирилл, Алексеенко Олег, Клочко Богдан - Гутенко Виталий, Новиков Олег По сегодняшним результатам сформирован следующие четвертьфинальные пары: «Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Forza» «Sumy Psel» - «Степановка» «Натон» (Постольное) - «Колос» (Севериновка) «Звезда» - «Лекарское» Матчи 1/4 финала пройдут в субботу, 9 ноября. Время начала будет доказано позже.