Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33268

В Сумах стартовал футзальный сезон

Сегодня, 3 ноября, в спорткомплексе СумГПУ стартовал шестой по счету Кубок памяти Сергея Павловича Кизеева.

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 1:0 «Ураган»

Гол: Тодор Артур

«Степановка» 2:1 «СФ ХНУВД»

Голы: Сорока Константин, Саралиев Артур - Елшанский Александр

«Sumy Psel» 5:3 «Сумыхимпром»

Голы: Соловьев Андрей - 2, Нагорный Алексей, Протопопов Михаил, Маковский А. - Куприенко Артем, Сычев Алексей, Саенко Роман

«Слобожанщина Агро» 0:5 «Колос» (Севериновка)

Голы: Долгополов Денис, Параконный Даниил - 3, Билоненко Андрей

«Ника» 2:3 «Forza»

Голы: Рогачев Сергей - 2 - Дере Джумайло -2, Литвиненко Николай

«Локомотив» (Ворожба) 2:5 «Натон» (Постольное)

Голы: Мохренко Денис), Корецкий Артем - Мироненко Александр, Ткаченко Ростислав, Соляник Андрей, Кобушко Юрий – 2

«Легион» (Кровное) 3:3 (пен. 2:3) «Звезда»

Голы: Супрун Дмитрий, Слепец Сергей - 2 - Страшок Евгений - 2, Брухно Валентин.

«Лекарское» 3:2 «Феникс»

Голы: Щербак Кирилл, Алексеенко Олег, Клочко Богдан - Гутенко Виталий, Новиков Олег

По сегодняшним результатам сформирован следующие четвертьфинальные пары:

«Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Forza»

«Sumy Psel» - «Степановка»

«Натон» (Постольное) - «Колос» (Севериновка)

«Звезда» - «Лекарское»

Матчи 1/4 финала пройдут в субботу, 9 ноября. Время начала будет доказано позже.

Спорт Кубок Кизеева Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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