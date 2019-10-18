В Сумах стартовал футзальный сезон

«Сумыхимпром-СДПУ-2» 1:0 «Ураган»
Гол: Тодор Артур
«Степановка» 2:1 «СФ ХНУВД»
Голы: Сорока Константин, Саралиев Артур - Елшанский Александр
«Sumy Psel» 5:3 «Сумыхимпром»
Голы: Соловьев Андрей - 2, Нагорный Алексей, Протопопов Михаил, Маковский А. - Куприенко Артем, Сычев Алексей, Саенко Роман
«Слобожанщина Агро» 0:5 «Колос» (Севериновка)
Голы: Долгополов Денис, Параконный Даниил - 3, Билоненко Андрей
«Ника» 2:3 «Forza»
Голы: Рогачев Сергей - 2 - Дере Джумайло -2, Литвиненко Николай
«Локомотив» (Ворожба) 2:5 «Натон» (Постольное)
Голы: Мохренко Денис), Корецкий Артем - Мироненко Александр, Ткаченко Ростислав, Соляник Андрей, Кобушко Юрий – 2
«Легион» (Кровное) 3:3 (пен. 2:3) «Звезда»
Голы: Супрун Дмитрий, Слепец Сергей - 2 - Страшок Евгений - 2, Брухно Валентин.
«Лекарское» 3:2 «Феникс»
Голы: Щербак Кирилл, Алексеенко Олег, Клочко Богдан - Гутенко Виталий, Новиков Олег
По сегодняшним результатам сформирован следующие четвертьфинальные пары:
«Сумыхимпром-СДПУ-2» - «Forza»
«Sumy Psel» - «Степановка»
«Натон» (Постольное) - «Колос» (Севериновка)
«Звезда» - «Лекарское»
Матчи 1/4 финала пройдут в субботу, 9 ноября. Время начала будет доказано позже.
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