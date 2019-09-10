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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33269

Сумские боксеры отличились на международном турнире

С 1 по 3 ноября в Луцке проходил международный боксерский турнир «Lutsk Boxing Cup», посвященный памяти погибших спортсменов из Луцка Василия Лотоцкого, Демьяна Усика и Олега Фурса.

Турнир собрал 250 спортсменов не только из Украины, но и из Польши, Молдовы, Литвы, Беларуси. По результатам трех дней соревнований сумчане завоевали  три медали. Виталий Залавский стал чемпионом, Даниил Нестеренко - серебряный призер, Никита Кукелка завоевал бронзу. Подготовили спортсменов тренеры Михаил Гречка, Евгений Калиновский и Сергей Залавский.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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