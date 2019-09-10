Сумские боксеры отличились на международном турнире С 1 по 3 ноября в Луцке проходил международный боксерский турнир «Lutsk Boxing Cup», посвященный памяти погибших спортсменов из Луцка Василия Лотоцкого, Демьяна Усика и Олега Фурса.

Турнир собрал 250 спортсменов не только из Украины, но и из Польши, Молдовы, Литвы, Беларуси. По результатам трех дней соревнований сумчане завоевали три медали. Виталий Залавский стал чемпионом, Даниил Нестеренко - серебряный призер, Никита Кукелка завоевал бронзу. Подготовили спортсменов тренеры Михаил Гречка, Евгений Калиновский и Сергей Залавский.