Мэр Сум не захотел слушать о проблемах с теплом Мэр Сум Александр Лысенко слушает сумчан выборочно.

Вопрос прохождение отопительного сезона обсуждался сегодня, 4 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Котельная Северного промузла работает в необходимом режиме, - доложил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – Теплоноситель подан ко всем потребителям в зоне нашего обслуживания.

- Есть замечания к работе обслуживающих организаций? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- В зоне обслуживания КСПУ на 1-ое число были проблемы в 7 домах. Но обслуживающие организации работали в субботу и воскресенье, поэтому, я думаю, там уже особых проблем не должно быть.

- А что по Металлургов, 17?

- Там тепловой пункт. Мы выедем совместно с обслуживающей организацией посмотрим, -* пообещала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Теплоноситель подан на все тепловые пункты всех жилых домов. Были порывы и в цоколях домов, мы совместно с жилищными организациями работали в субботу и воскресенье без выходных. Сегодня продолжим выполнять наладочные работы. Все вопросы, которые поступали нам на горячую линию, на 15-80 мы совместно отработали.

Возникли проблемы только с домами на ул. Тополянской, жители которых пришли к мэру на аппаратку, но решили вопрос до нее. Он пообещал, что сейчас все силы будут брошены на их дома и до 16.00 тепло у них будет.

Кроме того, в очередной раз слово взял бывший старший инспектор сектора контроля департамента инфраструктуры Иван Рыбин, но мэр не стал его слушать, дав одновременно слово директору горфиндепартамента Светлане Липовой, которая начала рассказывать о поступлениях в бюджет города. В итоге мэр не услышан ни одного, ни другую. Потом Александр Лысенко начал говорить одновременно с г-ном Рыбиным. Дальше начал свій доклад директор департамента обеспечения ресурсных платежей. А мэр и экс-чиновник продолжали препираться…