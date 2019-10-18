Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52572

Мэр Сум не захотел слушать о проблемах с теплом

Мэр Сум Александр Лысенко слушает сумчан выборочно.

Вопрос прохождение отопительного сезона обсуждался сегодня, 4 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

- Котельная Северного промузла работает в необходимом режиме, - доложил директор КСПУ Николай Жовтобрюх. – Теплоноситель подан ко всем потребителям в зоне нашего обслуживания.

- Есть замечания к работе обслуживающих организаций? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- В зоне обслуживания КСПУ на 1-ое число были проблемы в 7 домах. Но обслуживающие организации работали в субботу и воскресенье, поэтому, я думаю, там уже особых проблем не должно быть.

- А что по Металлургов, 17?

- Там тепловой пункт. Мы выедем совместно с обслуживающей организацией посмотрим, -* пообещала замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя. – Теплоноситель подан на все тепловые пункты всех жилых домов. Были порывы и в цоколях домов, мы совместно с жилищными организациями работали в субботу и воскресенье без выходных. Сегодня продолжим выполнять наладочные работы. Все вопросы, которые поступали нам на горячую линию, на 15-80 мы совместно отработали.

Возникли проблемы только с домами на ул. Тополянской, жители которых пришли к мэру на аппаратку, но решили вопрос до нее. Он пообещал, что сейчас все силы будут брошены на их дома и до 16.00 тепло у них будет.

Кроме того, в очередной раз слово взял бывший старший инспектор сектора контроля департамента инфраструктуры Иван Рыбин, но мэр не стал его слушать, дав одновременно слово директору горфиндепартамента Светлане Липовой, которая начала рассказывать о поступлениях в бюджет города. В итоге мэр не услышан ни одного, ни другую. Потом Александр Лысенко начал говорить одновременно с г-ном Рыбиным. Дальше начал свій доклад директор департамента обеспечения ресурсных платежей. А мэр и экс-чиновник продолжали препираться…

Общество Отопительный сезон

По тематике

30.10.2019 14:36

В Сумах дом, в котором должны были включить отопление еще в пятницу, до сих пор без тепла

Дом на ул. Новоместенская, 4 до сих пор с холодными батареями....

30.10.2019 14:12

В Сумах почти полсотни домов остаются без тепла

В Сумах почти 99% жилого фонда подключено к отоплению....

28.10.2019 09:34

В Сумах с теплом 63% домов

За три дня 63% сумских жомов получили тепло....

25.10.2019 09:22

Появились графики включения отопления в Сумах

Графики включения отопления в жилом секторе Сум разместили на сайте мэрии....

Сегодня в Глухове включили отопление
24.10.2019 12:17

Сегодня в Глухове включили отопление

Сегодня, 24 октября, в Глухове была включена система отопления....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины
Сегодня 11:53
Фото сумської військової отримало приз у конкурсі «Захисник України»
Сегодня 11:47
В Шостке прошел волейбольный турнир памяти тренера Виктора Волкова
Сегодня 11:22
В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»
Сегодня 10:57
В Сумах будут решать, кто будет судить прокурора
Сегодня 10:40
В Сумах разыграли чемпионат области по каратэ
Сегодня 10:20
Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза
Сегодня 10:05
Сумчанам снова отключат воду
Сегодня 09:56
В Сумах хотят потратить почти 100 млн грн на троллейбусы и автобусы
Сегодня 09:39
В Сумах стартовал футзальный сезон
Сегодня 09:33
Бывший главный архитектор Сум требует демонтировать памятник Ярославу Мудрому
Сегодня 09:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.