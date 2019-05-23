В Сумах планируют заменить древнюю остановку на Ремесленной Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение заменить старую остановку на ул. Ремесленной.

Он поднял вопрос сегодня, 4 ноября, на аппаратном совещании.

- Дней через 10 дорожники закончат поворот с Металлургов на Ремесленную, делают там карман для заезда общественного транспорта, а остановка там старая, - обратился он к и.о. директора департамента инфраструктуры Виктору Павленко. – Нужно ее заменить. У вас есть две недели, чтоб подготовить конструкцию. Потому что там ужасное состояние. Александр Иванович (заммэра г-н Журба – Ред.), возьмите себе на контроль.

- Мы обсуждали уже этот вопрос с директором, - ответил тот.

Напомним: остановка на ул. Ремесленная была установлена еще в советские времена. Уже несколько лет сумчане просят заменить ее, даже создали петицию, но власти игнорировали просьбы…