Бывший главный архитектор Сум требует демонтировать памятник Ярославу Мудрому На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О демонтаже незаконно установленного памятника выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы».

«Памятник выдающемуся историческому деятелю Ярославу Мудрому в городе Сумы установлен с грубым нарушением процедуры установления, указанной в постановлении Кабинета Министров Украины от 8 вересня 2004 № 1181 и приказом Главы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 30.11. 2004 №231 / 806 Госинвестиций зарегистрированы в Министерстве юстиции 15 декабря 2004 под № 1588/10187», - написал бывший главный архитектор Сум Сергей Винтоняк.

Дата начала сбора подписей: 4 ноября 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. Подписать петицию можно здесь.

Напомним: открыли памятник Ярославу Мудрому в сквере напротив Ильинской церкви 23 октября. Сам памятник вызвал немало нареканий сумчан в соцсетях.