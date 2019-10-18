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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22198

В Шостке прошел волейбольный турнир памяти тренера Виктора Волкова

3 ноября в спортивном комплексе «Импульс» в Шостке прошел Х традиционный турнир, посвященный светлой памяти ЗОВУ ЗТУ Волкова Виктора Михайловича.

Соревнования проходили параллельно среди мужских и женских команд.

В течение дня волейболисты соревновались за первенство, демонстрировали мастерство, командную игру и волю к победе. Среди женских команд места распределились следующим образом:

1 - ВК им. К. Ревы г. Глухов;

2 - Киев;

3 - Кролевец;

4 - Семеновка;

5-6 ВК «Велетень» и Шостка.

Мужчины завершили игры со следующими результатами:

1 – «VANT» Шостка

2 - ХТК ИИ СумГУ Шостка;

3 - Глухов;

4 - Сумы;

5-6 - Путивль и ДЮСШ «Барса» Шостка.

Спорт Волейбол Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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