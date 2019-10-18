В Шостке прошел волейбольный турнир памяти тренера Виктора Волкова

Соревнования проходили параллельно среди мужских и женских команд.
В течение дня волейболисты соревновались за первенство, демонстрировали мастерство, командную игру и волю к победе. Среди женских команд места распределились следующим образом:
1 - ВК им. К. Ревы г. Глухов;
2 - Киев;
3 - Кролевец;
4 - Семеновка;
5-6 ВК «Велетень» и Шостка.
Мужчины завершили игры со следующими результатами:
1 – «VANT» Шостка
2 - ХТК ИИ СумГУ Шостка;
3 - Глухов;
4 - Сумы;
5-6 - Путивль и ДЮСШ «Барса» Шостка.
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