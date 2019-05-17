В Сумах хотят потратить почти 100 млн грн на троллейбусы и автобусы Сумы хотят купить 10 троллейбусов и 12 автобусов за 96 млн грн.

Вопрос проработки вопроса возможности внесения изменений в программу развития городского пассажирского транспорта в части увеличения доли коммунального транспорта обсуждался сегодня, 4 ноября, на аппаратном совещании в мэрии.

- По результатам проработки этого поручения отделом транспорта была предоставлена информация распорядителям средств относительно приобретения коммунального транспорта и внесения в местный бюджет на 2020 год с учетом этих требований местной комплексной программы развития городского пассажирского транспорта, - начал начальник транспортного отдела Сергей Яковенко. – А именно: 10 троллейбусов общей стоимостью 52,1 млн грн, 6 автобусов большой вместимости стоимостью 28,5 млн грн и 6 автобусов средней вместимости на сумму 15,9 млн грн. Увеличение части коммунального транспорта возможно только при условии увеличения расходов на обновление транспортных средств.

- Логика страшная, - взял слово мэр Сум Александр Лысенко. – Чем пользовались, когда принимали такое решение? Поему такие цифры?

- Пользовались тем, что, во-первых, мы 22 троллейбуса должны приобрести в следующем года за средства Европейского инвестиционного банка. А по автобусам большей цифры мы не могли предусмотреть, потому что мощности самого коммунального предприятия не способны разместить такое количество…

- Все, что ты сейчас наговорил, лучше так не говорить, - перебил его мэр. – Нужно говорить так: минимальная потребность сегодня для решения вопроса с перевозкой на таких-то маршрутах. Там нужны большие, там нужны маленькие автобусы, конкретно… Барановка, Тополя...

- Сейчас нам нужно 8 автобусов, чтобы закрыть нужные направления, еще 4 – в резерве.

- Понятно, хорошо, снять с контроля.

Будут ли выделены почти 100 млн грн на покупку нового транспорта, пока неизвестно.