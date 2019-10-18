Сумчанам снова отключат воду

В связи с проведением аварийно-ремонтых работ по замене задвижки и участка трубопровода на линии по ул. Прокофьева, 30 сегодня, 4 ноября, в 10:00 будет прекращена подача воды в дома №№ 26, 30, 30а, 30б, 32, 38, 38/1, 38/2, 38/3 по ул. Прокофьева.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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