В Сумах разыграли чемпионат области по каратэ 3 ноября в Сумах провели открытый чемпионат области по каратэ.

В турнире, который прошел в спорткомплексе СумГУ, приняли участие около 200 спортсменов из пяти клубов – три с Сумщины и два с Полтавщины.

По итогам турнира первое место среди клубов занял сумской «Прогресс», спортсмены которого завоевали 23 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых медалей. Вторым стал сумской «Вадо-Кай» – 6, 8, 18. Третьим – глуховско-ямпольский СК «Самурай» – 3, 5, 5. Полтавский «Вадо-Кай» – 2, 4, 7, полтавский шотокан каратэ клуб «Кентоси» – 2, 1, 4.