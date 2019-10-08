Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:20319

В Сумах разыграли чемпионат области по каратэ

3 ноября в Сумах провели открытый чемпионат области по каратэ.

В турнире, который прошел в спорткомплексе СумГУ, приняли участие около 200 спортсменов из пяти клубов – три с Сумщины и два с Полтавщины.

По итогам турнира первое место среди клубов занял сумской «Прогресс», спортсмены которого завоевали 23 золотых, 18 серебряных и 18 бронзовых медалей. Вторым стал сумской «Вадо-Кай» – 6, 8, 18. Третьим – глуховско-ямпольский СК «Самурай» – 3, 5, 5. Полтавский «Вадо-Кай» – 2, 4, 7, полтавский шотокан каратэ клуб «Кентоси» – 2, 1, 4.

Спорт Каратэ

По тематике

В Сумах пройдет чемпионат области по каратэ
01.11.2019 09:12

В Сумах пройдет чемпионат области по каратэ

Чемпионат области по каратэ пройдет в воскресенье, 3 ноября....

Ахтырские бойцы отличились в Австрии
21.10.2019 16:00

Ахтырские бойцы отличились в Австрии

В составе сборной команды Украины ахтырчане Антон Харченко и Андрей Белоус приняли участие в крупном международном европейском турнире по каратэ-до...

Сумские каратисты отличились в Чехии
20.10.2019 12:42

Сумские каратисты отличились в Чехии

19 октября в Усти-Над-Лабем (Чехия) прошел международный туринир «Grand Prix North Bohemia. Hayashi cup» о каратэ....

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы
09.10.2019 10:42

Сумские бойцы отличились на чемпионате Европы

4-6 октября в Будапеште (Венгрия) проходил 46-й чемпионат Европы по каратэ Вадо Кай....

Ахтырские бойцы отличились в Харькове
08.10.2019 17:58

Ахтырские бойцы отличились в Харькове

Ахтырчане выиграли 12 медалей на открытом чемпионате Харьковской области по шотокан каратэ SKIF....

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
Сумской бодибилдер стал абсолютным чемпионом Украины
Сегодня 11:53
Фото сумської військової отримало приз у конкурсі «Захисник України»
Сегодня 11:47
В Шостке прошел волейбольный турнир памяти тренера Виктора Волкова
Сегодня 11:22
В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»
Сегодня 10:57
В Сумах будут решать, кто будет судить прокурора
Сегодня 10:40
В Сумах разыграли чемпионат области по каратэ
Сегодня 10:20
Сумчан приглашают проверить зрение с целью своевременного выявления глаукомы или других патологий глаза
Сегодня 10:05
Сумчанам снова отключат воду
Сегодня 09:56
В Сумах хотят потратить почти 100 млн грн на троллейбусы и автобусы
Сегодня 09:39
В Сумах стартовал футзальный сезон
Сегодня 09:33
Бывший главный архитектор Сум требует демонтировать памятник Ярославу Мудрому
Сегодня 09:04
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.