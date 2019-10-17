В Сумах будут решать, кто будет судить прокурора Сегодня, 4 ноября, в Заречном райсуде Сум состоялось подготовительное заседания по делу по обвинению прокурора Сумской местной прокуратуры области в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Речь идет о Михаиле Моисееве. Как сообщала 4 февраля 2019 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган: «Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства в сумме 3500 долл. США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины, не связанного с реальным лишением свободы».

Сегодня прокурор на заседании ходатайствовал о направлении уголовного производства в Сумской апелляционный суд для решения вопроса подсудности. Суд такое ходатайство удовлетворил, пишет sumy.today.