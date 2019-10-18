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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57396

В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»

Капитан БК «СумДУ» Виталий Игнатченко получил рецидив старой травмы.

К сожалению, около двух лет «врачи» не могли поставить адекватный диагноз, поэтому недавнее обследование в столице показало неотвратимость оперативного вмешательства.

Стоимость операции существенная (не говоря уже о реабилитации), поэтому самостоятельно собрать необходимую сумму не представляется возможным, а страховка за давностью травмы не покроет и скудной части...

БК «СумДУ» обращается с просьбой о поддержке и будет благодарны любой помощи.

Средства можно перечислить на личную карточку Виталия 5168 7573 8838 2618 (Приватбанк).

Надеемся, что с Вашей помощью мы сможем поставить одного из самых преданных игроков БК «СумДУ» на ноги, и уже в ближайшем будущем он продолжит радовать всех нас своей лучшей игрой, сообщает начальник команды Николай Гуменный.

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