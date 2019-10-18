В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»

К сожалению, около двух лет «врачи» не могли поставить адекватный диагноз, поэтому недавнее обследование в столице показало неотвратимость оперативного вмешательства.
Стоимость операции существенная (не говоря уже о реабилитации), поэтому самостоятельно собрать необходимую сумму не представляется возможным, а страховка за давностью травмы не покроет и скудной части...
БК «СумДУ» обращается с просьбой о поддержке и будет благодарны любой помощи.
Средства можно перечислить на личную карточку Виталия 5168 7573 8838 2618 (Приватбанк).
Надеемся, что с Вашей помощью мы сможем поставить одного из самых преданных игроков БК «СумДУ» на ноги, и уже в ближайшем будущем он продолжит радовать всех нас своей лучшей игрой, сообщает начальник команды Николай Гуменный.
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