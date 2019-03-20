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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00243

Потребители обязали «Сумыгаз» отменить «акт о нарушении» и сделать перерасчет

Коллективная и «обобщенная» оплата коммунальных услуг незаконна. Это в очередной раз подтвердили для монопольного поставщика ПАО «Сумыгаз» жильцы одного из многоквартирных домов.

Белопольский участок управления по эксплуатации Сумского отделения ПАО «Сумыгаз», добиваясь установки общедомового счетчика, без предупреждения отключил этот дом от газоснабжения. Жильцы от такого счетчика категорически отказывались, отмечая, что неоднократно обращались к руководителям структурного подразделения ПАО «Сумыгаз» с просьбами об установке за его счет индивидуальных квартирных счетчиков, но получали отказы. Подавали они обращения также в органы местного самоуправления, Управление защиты прав потребителей и другие уполномоченные инстанции. Газовщики через несколько дней трубу все же подключили, но составили по непослушному дому «акт о нарушении». Рассмотрев этот акт, постоянно действующая комиссия ПАО «Сумыгаз» приняла решение начислять объем газа жильцам этого дома по предельным объемам потребления, пишет Верховенство права.

Коллектив жильцов обратился в суд, утверждая, что любые дополнительные работы или услуги, предоставленные поставщиком без согласия потребителя, не создают для потребителя обязательств по их оплате. Кроме того, отмечали жильцы, установка общедомового счетчика нарушает их право на обеспечение приборами индивидуального учёта газа, не обеспечивает объективного расчета каждой квартиры за потребленный газ и не мотивирует хозяев экономно его использовать. На тот момент, напомним, для субъектов хозяйствования, распределяющих природный газ, действовал срок до 1 января 2018 года для обеспечения счетчиками газа потребителей, проживающих в квартирах и частных домах и использующих газ только для приготовления пищи.

Это дело проходило судебные инстанции с попытки установки общедомового счетчика в 2016 г., причем «Сумыгаз» наотрез отказывался как от своих обязанностей по установке индивидуальных счетчиков, так и от перерасчета по установленным тарифам для бытовых потребителей. В итоге уже в 2019 г. Верховный Суд решил, что потребители правомерно просили установить им индивидуальные газовые счетчики, а не общедомовой, как настаивал «Сумыгаз», поэтому у него не было законных оснований для начисления жителям дома предельных объемов природного газа.

 
Право Сумыгаз

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