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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине зарегистрировано 79 ЧП

В результате пожаров 2 человека погибли, двое - травмированы. Огнем уничтожено и повреждено 25 зданий и 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 94 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 45 зданий и 2 единицы автотракторной техники, всего материальных ценностей на сумму более 6 млн. 644 тыс. грн.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 24 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Как свидетельствует статистика, осенью увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Поэтому спасатели предостерегают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем.

В частности, при использовании бытовых электрических приборов и обогревателей, прежде всего, проверьте исправность проводки, щитков, розеток и штепсельных вилок приборов. Спасатели предостерегают: самодельные обогреватели опасны. Не включайте сразу много электроприборов - это может спровоцировать перегрузки электросети и, как следствие, возникновения аварийных ситуаций, коротких замыканий и возгораний, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество ГСЧС

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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