Сумские баскетболисты примут николаевских

В 4-ом туре БК «СумДУ» будет принимать БК «Нико-Баскет» из Николаева. Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). Вход свободный.
Начало в субботу в 18.00, в воскресенье в 14.00.
После трех туров сумчане на 7-ом месте группы 1 (из 9-ти команд) с 6 очками (2 победы – 2 поражения), николаевцы – на втором с 11 очками (5-1). У наших две игры в запасе.
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