Сумские баскетболисты примут николаевских 9-10 ноября в Сумах пройдут игры чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В 4-ом туре БК «СумДУ» будет принимать БК «Нико-Баскет» из Николаева. Игры пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). Вход свободный.

Начало в субботу в 18.00, в воскресенье в 14.00.

После трех туров сумчане на 7-ом месте группы 1 (из 9-ти команд) с 6 очками (2 победы – 2 поражения), николаевцы – на втором с 11 очками (5-1). У наших две игры в запасе.