Фото сумської військової отримало приз у конкурсі «Захисник України»

Сьогодні, 4 листопада, військовий комісар Сумського обласного комісаріату полковник Валерій Ісмаілов не лише привітав психолога групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сумського обласного військового комісаріату Світлану Губарєву з днем народження, а також вручив почесну грамоту та подарунок від командувача оперативного командування «Північ» за створення світлин щодо висвітлення життєдіяльності, мужності і незламності військовослужбовців підрозділів оперативного командування «Північ», достовірне інформування громадян України та сприяння патріотичному вихованню молоді, а також за зайняте ІІІ місце у Фотоконкурсі «Захисник України».
У фотоконкурсі, який вперше проводився в оперативному командуванні «Північ», взяли участь 36 авторів, що надіслали близько двохсот світлин: портретів захисників і захисниць, історичні фото бойових дій своїх підрозділів, світлини зі змагань та навчань на полігонах, а також-поза конкурсом - портрети своїх пухнастих побратимів.
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