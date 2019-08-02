Фото сумської військової отримало приз у конкурсі «Захисник України» Фото працівника групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сумського обласного військового комісаріату Світлани Губарєвої «Козак і захисниця», задля якого позувала учасник ООС лейтенант Настя Балановська, отримало приз глядацьких симпатій.

Сьогодні, 4 листопада, військовий комісар Сумського обласного комісаріату полковник Валерій Ісмаілов не лише привітав психолога групи морально-психологічного забезпечення та зв’язків з громадськістю Сумського обласного військового комісаріату Світлану Губарєву з днем народження, а також вручив почесну грамоту та подарунок від командувача оперативного командування «Північ» за створення світлин щодо висвітлення життєдіяльності, мужності і незламності військовослужбовців підрозділів оперативного командування «Північ», достовірне інформування громадян України та сприяння патріотичному вихованню молоді, а також за зайняте ІІІ місце у Фотоконкурсі «Захисник України».

У фотоконкурсі, який вперше проводився в оперативному командуванні «Північ», взяли участь 36 авторів, що надіслали близько двохсот світлин: портретів захисників і захисниць, історичні фото бойових дій своїх підрозділів, світлини зі змагань та навчань на полігонах, а також-поза конкурсом - портрети своїх пухнастих побратимів.

Фото Світлани Губарєвої «Козак і захисниця» отримало приз глядацьких симпатій.