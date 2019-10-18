В Конотопе поймали банду веловоров

В течение четырех последних месяцев в Конотопский отдел полиции поступила серия сообщений о кражах велосипедов из гаражей, подвальных помещений или прямо из подъездов.
Проанализировав способ и территорию совершения преступлений, правоохранители заметили определенную закономерность и предположили, что в данном случае действует группа злоумышленников.
«В рамках открытого по указанным фактам уголовного производства наши оперативники провели основательную кропотливую работу: отработали территорию, где были совершены указанные правонарушения; проверили лиц, которые ранее привлекались к ответственности за совершение аналогичных преступлений, а также места возможной продажи похищенных вещей, - комментирует ход расследования Олег Переход, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - И такие мероприятия дали свой положительный результат - в поле зрения сыщики попали трое жителей райцентра в возрасте 32-х, 35-ти и 45-ти лет. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления».
Задержанные граждане признались в совершении ряда краж и объяснили: похищенные вещи они продавали, а полученные средства тратили на собственные нужды.
Сейчас следователи Конотопского отдела полиции уже доказали их причастность к 11 кражам велосипедов и другого имущества, которое воры выносили из хозяйств конотопчан.
Злоумышленникам уже объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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