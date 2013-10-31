В Сумах ищут присяжных

Об этом сообщили в правовом управлении.
Конституция Украины гарантирует гражданам участие в осуществлении правосудия через присяжных. Привлечение граждан к судебному процессу делает его еще более прозрачным и способствует росту доверия у населения к правосудию.
Присяжные привлекаются к рассмотрению по гражданским делам о:
- ограничении, восстановлении дееспособности лица или признании недееспособным;
- признании лица безвестно отсутствующим или умершим;
- усыновлении;
- предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;
- принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.
Они также участвуют в осуществлении правосудия в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы.
Присяжным может быть дееспособный гражданин Украины, достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживает на территории, на которую распространяется юрисдикция суда. Такой гражданин не должен иметь заболеваний, препятствующих выполнению обязанностей присяжного, неснятую или непогашенную судимость; административные взыскания за совершение коррупционного правонарушения, а также быть младшим 65 лет и владеть государственным языком.
Не могут быть присяжными прокуроры, военнослужащие, правоохранители, государственные служащие, адвокаты, нотариусы, должностные лица органов местного самоуправления.
На них распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей на время исполнения ими обязанностей в суде. Работодатель обязан освободить присяжного от работы на время исполнения им обязанностей в суде.
Документы (заявление, согласие на обработку персональных данных, справка об отсутствии судимости или психического заболевания, копия паспорта), принимаются до 20 января 2020 года по адресу: пл. Независимости, 2, каб. 79.
Рабочая группа рассмотрит заявления сумчан, которые согласятся, и сформирует списки присяжных, которые будут утверждены городским советом. Информация о горожанах, которые изъявили намерение стать присяжными, будут размещаться на Информационном портале Сумского городского совета. Все заинтересованные лица могут подавать свою информацию, которая им известна о горожан, желающих стать присяжными на e-mail: Pravo@smr.gov.ua.
Подробнее о отбор присяжных на 2020-2023 годы здесь.
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