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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11339

В Сумах ищут присяжных

Сумской городской совет начал работу по формированию списков присяжных.

Об этом сообщили в правовом управлении.

Конституция Украины гарантирует гражданам участие в осуществлении правосудия через присяжных. Привлечение граждан к судебному процессу делает его еще более прозрачным и способствует росту доверия у населения к правосудию.

Присяжные привлекаются к рассмотрению по гражданским делам о:

- ограничении, восстановлении дееспособности лица или признании недееспособным;

- признании лица безвестно отсутствующим или умершим;

- усыновлении;

- предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;

- принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение.

Они также участвуют в осуществлении правосудия в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Присяжным может быть дееспособный гражданин Украины, достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживает на территории, на которую распространяется юрисдикция суда. Такой гражданин не должен иметь заболеваний, препятствующих выполнению обязанностей присяжного, неснятую или непогашенную судимость; административные взыскания за совершение коррупционного правонарушения, а также быть младшим 65 лет и владеть государственным языком.

Не могут быть присяжными прокуроры, военнослужащие, правоохранители, государственные служащие, адвокаты, нотариусы, должностные лица органов местного самоуправления.

На них распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей на время исполнения ими обязанностей в суде. Работодатель обязан освободить присяжного от работы на время исполнения им обязанностей в суде.

Документы (заявление, согласие на обработку персональных данных, справка об отсутствии судимости или психического заболевания, копия паспорта), принимаются до 20 января 2020 года по адресу: пл. Независимости, 2, каб. 79.

Рабочая группа рассмотрит заявления сумчан, которые согласятся, и сформирует списки присяжных, которые будут утверждены городским советом. Информация о горожанах, которые изъявили намерение стать присяжными, будут размещаться на Информационном портале Сумского городского совета. Все заинтересованные лица могут подавать свою информацию, которая им известна о горожан, желающих стать присяжными на e-mail: Pravo@smr.gov.ua.

Подробнее о отбор присяжных на 2020-2023 годы здесь.

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