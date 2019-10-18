На Сумщине будут судить дорожника, который отремонтировал дорогу с убытками в полмиллиона гривен На Сумщине будут судить директора Кролевецкого филиала ООО, которое отремонтировало дорогу с убытками для бюджета в 468 000 гривен.

Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора Кролевецкого филиала общества с ограниченной ответственностью, который во время капитального ремонта дороги путем подделки документов присвоил средства, а затем легализовал их (ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

В ходе следствия, проведенного следователями Кролевецкого отделения полиции по материалам Службы безопасности Украины, установлено, что на основании недостоверных сведений, указанных в акте приемки выполненных в 2017 году кролевецким филиалом общества с ограниченной ответственностью работ по капитальному ремонту дорожного покрытия ул. Зеленая в г. Кролевец, на счет филиала переведены более 540 тыс грн. В дальнейшем руководитель филиала провел с указанными средствами ряд финансовых операций.

«Однако согласно заключению комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертиз, выполненные работы не соответствуют требованиям проектно-сметной документации, объемам работ и нормативно-правовым актам. Более того, завышение стоимости ремонтно-строительных работ составляет почти 468 тыс. грн», - рассказал начальник Кролевецкого отдела Шосткинского местной прокуратуры Григорий Билан.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Справка: обвиняемому грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.