Сумской силач выиграл Средиземноморские игры На выходных на Кипре проходили Средиземноморские игры по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Сумчанин Евгений Кузяшев стал победителем в своей весовой категории и абсолютным чемпионом, показав сумму в рывке и толчке 315 кг. Таким образом он отобрался на чемпионат мира, который пройдет в Германии в следующем году.