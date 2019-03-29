Сумской силач выиграл Средиземноморские игры

Сумчанин Евгений Кузяшев стал победителем в своей весовой категории и абсолютным чемпионом, показав сумму в рывке и толчке 315 кг. Таким образом он отобрался на чемпионат мира, который пройдет в Германии в следующем году.
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