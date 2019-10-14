В Сумах поймали араба с наркотиками Сумские патрульные обнаружили иностранца с, вероятно, наркотическим веществом.

Во время патрулирования улицы Засумская инспекторы обнаружили мужчину, который подозрительно себя вел. Им оказался 25-летний гражданин Иордании. Во время общения он заметно нервничал, что насторожило блюстителей порядка. Во время проведения поверхностной проверки патрульные обнаружили у иностранца полиэтиленовый зип-пакет с кристаллическим веществом синего цвета, внешне похожим на наркотическое. На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.