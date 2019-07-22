Сумской борец стал призером чемпионата Европы

Сумчанин Сергей Сущевский завоевал бронзовую награду среди взрослых по Греко-римской борьбе. Подготовил спортсмена заслуженный тренер Украины Владимир Гордиенко.
В Сумах на базе областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса» соревнованиями по мини-футболу стартовала ХIV областная Олимпиада «Сияние надежд»...
18-19 октября в г. Белая Церковь проходил международный турнир по греко-римской борьбе....
В Кременчуге проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юношей 2003-2004 г.р....
3-4 августа в Днепре проходил чемпионат Украины по парапауэрлифтингу....
13-19 июля в Киеве состоялся чемпионат Украины по пулевой стрельбе среди спортсменов с нарушениями слуха....