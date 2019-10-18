Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную часть с. Угроеды.
По прибытию было установлено, что горят стены на площади до 3 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные постройки.
В 3:33 возгорание локализовали, а в 4:50 - полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава и 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной охраны с. Угроеды, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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