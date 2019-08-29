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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине посчитали среднюю зарплату

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в сентябре 2019 года.

В сентябре 2019 года среднесписочная численность штатных работников предприятий Сумщины составила 190,0 тыс. человек против 200,7 тыс. человек - в прошлом году.

Начисленная заработная плата одного штатного работника в сентябре 2019 года в среднем составляла 8855 грн, что на 17,6% больше, чем в сентябре прошлого года; реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 9,1%.

Задолженность по выплате заработной платы в течение сентября 2019 года уменьшилась на 6,0 млн грн и на 1 октября 2019 года составила 324,3 млн грн. Крупнейшими должниками являются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 246,4 млн.грн, а также ГП «Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 26,0 млн.грн).

Напомним: в августе средняя зарплата на Сумщине составила 8749 грн, а в июле – 9134 грн.

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