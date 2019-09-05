На приговор сумчанину Владимиру Дудке готовят кассацию На приговор фигурантам «дела «украинских диверсантов» Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову будет подана кассационная жалоба

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката осужденных Оксан Железняк.

«Дальнейшие действия: мой подзащитный просил написать кассационную жалобу. После решения Верховного суда, скорее всего, нами будет подготовлена кассационная жалоба. Дальнейший ход наших действий и направлений будет определен после определения места отбывания наказания и вообще определения судьбы наших подзащитных», – сказала Железняк.

Она прогнозирует, что ее подзащитные будут отправлены в колонию в соседней России.

По словам адвоката, родственники осужденных надеются на обмен, потому что «состояние здоровья и возраст не позволят отбыть приговор в жестоких условиях».

Железняк предполагает, что осужденных российским судом по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапировали из Москвы в аннексированный Россией Крым.

23 октября соообщалось, что осужденных Дудку и Бессарабова этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в Москве в неизвестном направлении.

Напомним: 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.

В апреле этого года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.

Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.