На приговор сумчанину Владимиру Дудке готовят кассацию

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на адвоката осужденных Оксан Железняк.
«Дальнейшие действия: мой подзащитный просил написать кассационную жалобу. После решения Верховного суда, скорее всего, нами будет подготовлена кассационная жалоба. Дальнейший ход наших действий и направлений будет определен после определения места отбывания наказания и вообще определения судьбы наших подзащитных», – сказала Железняк.
Она прогнозирует, что ее подзащитные будут отправлены в колонию в соседней России.
По словам адвоката, родственники осужденных надеются на обмен, потому что «состояние здоровья и возраст не позволят отбыть приговор в жестоких условиях».
Железняк предполагает, что осужденных российским судом по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапировали из Москвы в аннексированный Россией Крым.
23 октября соообщалось, что осужденных Дудку и Бессарабова этапировали из СИЗО «Матросская тишина» в Москве в неизвестном направлении.
Напомним: 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников крымского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки.
В апреле этого года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей.
Верховный суд России 15 октября отклонил жалобу защиты и утвердил приговор Дудке и Бессарабову.
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