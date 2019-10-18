На Сумщине все еще не все жилые дома с теплом По состоянию на 8.30 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины на своей странице в Фейсбуке.

Почти 100% жилых домов отапливаются в Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях.

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.