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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42164

На Сумщине все еще не все жилые дома с теплом

По состоянию на 8.30 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины на своей странице в Фейсбуке.

Почти 100% жилых домов отапливаются в Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях.

В Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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