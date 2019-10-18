На Сумщине все еще не все жилые дома с теплом

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины на своей странице в Фейсбуке.
Почти 100% жилых домов отапливаются в Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях.
В Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.
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