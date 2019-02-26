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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:33234

Сумським підприємцям пропонують співпрацю з польським бізнесом

14 листопада у столиці відбудеться XI Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні».

Запрошуємо до участі сумських підприємців та представників влади.

Це масштабна подія, яка вже вшосте стане місцем зустрічі представників влади й бізнесу України і Польщі, які зберуться на одному майданчику задля нових шляхів співпраці та налагодження партнерських взаємовідносин.

Форум щороку збирає на одному майданчику представників державних та місцевих органів влади, представників дипломатичних установ, підприємців України та Польщі з метою налагодження ділових і торговельно-економічних відносин та пошуку нових шляхів співпраці.

Основна тематика зустрічей та дискусій форуму:

  • Торгово-економічне партнерство України та Польщі – чи зміняться економічні та інвестиційні пріоритети обох країн?
  • Велика приватизація та відкриття вільного ринку землі в Україні – чи готовий польський бізнес до економічно-фінансової експансії;
  • Будівельні та інфраструктурні проекти – пошук синергії;
  • Перспективи розширення вантажних залізничних перевезень, запуску проектів з вагонобудування та створення спільних ремонтно-сервісних центрів;
  • Переробна галузь – перспективи для спільних інвестиційних проектів;
  • Польський досвід та польські технології для енергоощадних проектів в Україні та інші.

Місце проведення: Готель Україна, вул. Інститутська, 4.

Форум відбудеться під патронатом Посольства Республіки Польща в Україні та Польського Агентства Інвестицій та Торгівлі.

Організатори: Асоціація українського бізнесу в Польщі; Юридична група EUCON.

Співогранізатор: Конфедерація Роботодавців Lewiatan.

Партнер заходу: Міжнародне товариство польських підприємців в Україні.

Контактна особа в Польщі – Інга ЛІВАНДОВСЬКА, events@euconlaw.com, тел. +48 577 077 287.

Контактна особа в Україні – Олена ВАКУЛІК, events@euconlaw.com, тел. +38 0(44) 238 09 44.

Деталі та реєстрація: http://bit.ly/2nJXCmZ 

Экономика Бизнес

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