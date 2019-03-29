Сумские танцоры победили в Польше

В городском культурном центре г. Ланьцут (Польша) состоялся I Международный украинско-польский фестиваль-конкурс творчества и искусства «Золотая осень культур».
Из 210 участников из Украины и 110 участников из Польши хореогафичний коллектив «Веселка» Косовщинской детской школы искусств под руководством Татьяны Крючковой завоевал I место в номинации «Народная хореография». Все участники коллектива получили памятные медали, сувениры и благодарности, сообщает управление культуры Сумской ОГА.
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