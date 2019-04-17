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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Танцоры с Сумщины покорили фестиваль в Батурине

Хореографические коллективы Сумщины покорили всеукраинский фестиваль.

В Батурине Черниговской области состоялся Всеукраинский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Территория Талантов - 2019».

Из 36 коллективов Сумскую область достойно представили народный ансамбль танца «Смайл» Кролевецкого районного дома культуры (руководитель Алла Теслик), коллектив современного и эстрадного танца «Эдельвейс» (руководитель Наталья Прокопец), образцовый ансамбль бального танца «Триумф» (руководители Антон и Юлия Васюты), школа современного и эстрадного танца «Степ Ап» (руководители Татьяна Грищенко и Наталья Прокопец) Конотопского городского дома культуры «Современник», коллектив современного танца «БУМ» (руководитель Виктория Потарусова), студия бального танца «Carpe Diem» (руководитель Евгения Малай) Конотопского городского дома культуры «Звездный», которые по итогам выступлений получили первые и вторые места.

Кроме того, студия бального танца «Carpe Diem» получили два первых места и сертификат на участие в международном фестивале «Pro Fest» в Грузии, Белоруссии или Турции, а народный ансамбль танца «Смайл» Кролевецкого районного дома культуры получил I и II место и денежный сертификат на участие в фестивале в Грузии, сообщает управление культуры Сумской ОГА.

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