В Сумах разыграют юношеский кубок области по баскетболу

В турнире примут участие команды из Сум, Шостки, Кролевца, Путивля, Конотопа, Бурыни, Ромен и Ахтырки. Игры пройдут в спортзалах корпуса ЭТ (ул. Римского-Корсакова, 2) и 3-го корпуса (ул. Петропавловская, 57) СумГУ. Начало в субботу в 12.00, в воскресенье – в 8.30.
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