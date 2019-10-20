Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13200

В Сумах разыграют юношеский кубок области по баскетболу

9-10 ноября в Сумах пройдет кубок области среди юношей 2005 г.р. и младше.

В турнире примут участие команды из Сум, Шостки, Кролевца, Путивля, Конотопа, Бурыни, Ромен и Ахтырки. Игры пройдут в спортзалах корпуса ЭТ (ул. Римского-Корсакова, 2) и 3-го корпуса (ул. Петропавловская, 57) СумГУ. Начало в субботу в 12.00, в воскресенье – в 8.30.

Спорт Баскетбол

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В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»
04.11.2019 10:57

В Сумах собирают деньги на операцию капитану БК «СумДУ»

Капитан БК «СумДУ» Виталий Игнатченко получил рецидив старой травмы....

Сумские баскетболисты проиграли в Кривом Роге
03.11.2019 14:14

Сумские баскетболисты проиграли в Кривом Роге

2-3 ноября БК «СумДУ» играл в Кривом Роге игры 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

Сумские баскетболисты вылетели из кубка Украины
27.10.2019 19:30

Сумские баскетболисты вылетели из кубка Украины

Сегодня, 27 октября, в Днепре прошел ответный матч 1/16 финала кубка Украины по баскетболу....

Сумские баскетболисты проиграли в Днепре
26.10.2019 19:00

Сумские баскетболисты проиграли в Днепре

Сегодня, 26 октября, БК «СумДУ» стартовал в кубке Украины по баскетболу....

Сумские баскетболисты снова обыграли днепрян
20.10.2019 14:25

Сумские баскетболисты снова обыграли днепрян

Сегодня, 20 октября, в Сумах прошла повторная игра 2-го тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге....

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На Сумщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе
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В «Мануфактуре» пройдет шахматный турнир «Интеллект нации»
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В Сумах разыграют юношеский кубок области по баскетболу
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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