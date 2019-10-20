В Сумах разыграют юношеский кубок области по баскетболу 9-10 ноября в Сумах пройдет кубок области среди юношей 2005 г.р. и младше.

В турнире примут участие команды из Сум, Шостки, Кролевца, Путивля, Конотопа, Бурыни, Ромен и Ахтырки. Игры пройдут в спортзалах корпуса ЭТ (ул. Римского-Корсакова, 2) и 3-го корпуса (ул. Петропавловская, 57) СумГУ. Начало в субботу в 12.00, в воскресенье – в 8.30.