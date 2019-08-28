Сумской департамент инфраструктуры платит миллионы ЧПшнику, оштрафованному за нарушение законодательства 10 июня департамент инфраструктуры Сумского горсовета заключил прямой договор с ФЛП Бицак Владимиром Юрьевичем на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения по проспекту Курский.

Стоимость работ составила 1,25 млн грн. Сдать их исполнитель должен был до 30 сентября.

Технического задания в открытом доступе нет, поэтому сказать, какой именно ремонт должны были провести, сложно. Но по состоянию на начало ноября, вдоль дороги Курского проспекта работают не все уличные фонари, даже на остановках общественного транспорта, пишет Громадський моніторинг.

Интересно и то, что уже через два месяца после заключения первого договора, департамент заключил еще один контракт с этим же ФЛП и опять же на капитальный ремонт электрических сетей уличного освещения по тому же Курскому проспекту.

И кроме этих двух договоров у упомянутого нами предпринимателя с Сумским департаментом инфраструктуры было еще 12 - то есть всего 14 прямых договоров без всякой конкуренции, на общую сумму почти 16 млн грн.

Физическое лицо-предприниматель Бицак Владимир Юрьевич зарегистрирован 15 лет назад в Сумах. Он также является подписантом фирмы «Актуал-Один», которая специализируется на электротехнических и монтажных работах и принадлежит его отцу - Бицаку Юрию Алексеевичу. Зарегистрирована данная фирма на проспекте Курском, 6-А. По этому же адресу зарегистрирована и фирма брата Владимира Бицака - Андрея Бицака - «Электро Лэнд», которая занимается такими же видами работ. За последние 2 года эта фирма заключила два прямых договора на сумму 11 млн грн: с отделом образования Сумской РГА и детской больницей Святой Зинаиды Сумского городского совета, договоры с которыми заключал и Бицак Владимир Юрьевич.

А фирма отца - «Актуал-Один», уставный капитал которой всего 3 копейки, за 26 лет существования не участвовала в публичных закупках и заключила только 3 прямых договора и все с КП «Горсвет» Сумского горсовета на сумму 18,6 тыс. грн. К слову, директором КП «Горсвет» до вступления в должность директора департамента инфраструктуры Сумского городского совета был Велитченко Эдуард Викторович, который месяц назад вновь вернулся на прежнюю должность.

Относительно Владимира Бицака, в августе 2019 года Антимонопольный комитет Украины наложил на предпринимателя штраф в размере 68 000 гривен за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Дело в том, что в 2017 году предприниматель победил в публичной закупки почти 2 млн грн по капитальному ремонту электрических сетей, которую проводил уже упомянутый департамент инфраструктуры. Проверка комиссии антимонопольного комитета показала, что предварительно все свои действия в торгах участники согласовали и предложения подали с одного IP-адреса с разницей в 37 секунд.

Но как видим, даже признание действий предпринимателя прямым нарушением законодательства Украины не мешает департамента городского совета регулярно заключать с ним договоры без проведения конкурентных торгов.