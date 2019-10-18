В Сумах осуждены двое рецидивистов, которые отобрали у подростков смартфоны Сумской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение по двум сумчан, которые отобрали смартфоны у подростков.

Установлено и доказано в суде, что событие произошло 26 апреля 2019 года около 8:05 на ул. Интернационалистов в г. Сумы. К двум несовершеннолетним, которые держали в руках телефоны, подошли незнакомые мужчины. Один из них попросил у подростка смартфон, чтобы позвонить. В это время другой злоумышленник отвел его товарища в сторону и, угрожая ножом, заставил отдать свой гаджет. Завладев смартфонами, нападавшие скрылись.

Как выяснилось, преступление совершили двое жителей г. Сумы, одному из которых 32 года, а другому - 33. При этом нападавшие уже были неоднократно судимы за кражи, грабежи и разбои.

Действия мужчины, который угрожал несовершеннолетнему ножом, квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины, осужден к 3 годам лишения свободы. Его сообщник отвечал в суде по ч. 2 ст. 286 (грабеж) УК Украины и проведет за решеткой 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.