В Сумах осуждены двое рецидивистов, которые отобрали у подростков смартфоны

Установлено и доказано в суде, что событие произошло 26 апреля 2019 года около 8:05 на ул. Интернационалистов в г. Сумы. К двум несовершеннолетним, которые держали в руках телефоны, подошли незнакомые мужчины. Один из них попросил у подростка смартфон, чтобы позвонить. В это время другой злоумышленник отвел его товарища в сторону и, угрожая ножом, заставил отдать свой гаджет. Завладев смартфонами, нападавшие скрылись.
Как выяснилось, преступление совершили двое жителей г. Сумы, одному из которых 32 года, а другому - 33. При этом нападавшие уже были неоднократно судимы за кражи, грабежи и разбои.
Действия мужчины, который угрожал несовершеннолетнему ножом, квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины, осужден к 3 годам лишения свободы. Его сообщник отвечал в суде по ч. 2 ст. 286 (грабеж) УК Украины и проведет за решеткой 4 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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