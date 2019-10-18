Сумская бодибилдерша продолжает покорять Италию

В этих соревнованиях сборная Украины по версии WABBA получила 4 золота, 2 серебра и 4 бронзы.
Среди призеров и сумчанка Ольга Назарова, которая заняла 3-е место в категории «MISS BIKINI старше 35 лет».
Напомним: 1 ноября она взяла сразу две медали на турнире Hercules Olimpia Italia.
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