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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине нашли склад боеприпасов

В поле неподалеку от села Нехаевка Конотопского района случайно был обнаружен целый склад старых ржавых боеприпасов.

В минувшую субботу в поле в двух километрах от села Нехаевка Конотопского района, во время осенней вспашки земли, плуг вспахал большое количество боеприпасов времен Второй мировой войны. В найденном арсенале 14 миномётных мин калибра 82 мм, 2 минометные мины калибра 50 мм, 10 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, 21 снаряд калибра 45 мм, и три гранаты Ф-1.

Работники Конотопского отдела полиции, оперативно прибыв на место, выставили охрану, чтобы перекрыть свободный доступ посторонним лицам к найденному складу, и сообщили саперам.

Тот факт, что такое количество боеприпасов оказалась в одном месте, можно объяснить тем, что по окончании боев, их, очевидно, из-за нехватки времени не обезвредили должным образом, а просто присыпали землей и забыли.

В этот день были обнаружены еще две подобные «находки»: артснаряд калибра 122 мм нашли на дне высохшего пруда недалеко от села Шпотовка Конотопского района, и в поле возле села Кудрявое на Ахтырщине местный житель обнаружил 82-милиметровую минометную мину.

Саперы изъяли из земли старые ржавые боеприпасы, вывезли их в безопасное место и взорвали. Как утверждают специалисты, на многих минах и снарядах находились детонаторы, поэтому любое неосторожное обращение с ними в любой момент могло бы привести к фатальным последствиям.

Полиция напоминает гражданам, что старые боеприпасы зачастую выявляются весной и осенью, во время земельно-полевых работ или прогулок на природе. Поэтому во всех случаях обнаружения снарядов, мин, гранат и других взрывоопасных предметов, правоохранители советуют ни в коем случае с ними не контактировать самим, не допустить контакта с ними посторонних лиц, а особенно - детей и охотников за металлом. В случае выявления оружия и боеприпасов или иных взрывоопасных предметов, необходимо отметить или запомнить место находки, отойти на безопасное расстояние и вызвать полицию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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