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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в ДТП перевернулось авто (видео)

3 ноября, около 16 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Infiniti QX80, не учел дорожную обстановку и скорость движения, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось в кювет.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Предварительный диагноз - закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом 2 и 3 ребра слева и закрытый перелом второй пястной кости.

Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями ДТП. Сейчас все обстоятельства выясняются.

Право Дтп

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