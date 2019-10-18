В Сумах в ДТП перевернулось авто (видео)

По предварительным данным, 45-летний водитель, управляя автомобилем Infiniti QX80, не учел дорожную обстановку и скорость движения, после чего, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где транспортное средство перевернулось в кювет.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу. Предварительный диагноз - закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом 2 и 3 ребра слева и закрытый перелом второй пястной кости.
Патрульные обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями ДТП. Сейчас все обстоятельства выясняются.
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