В Сумах провели этап кубка Украины по фигурному катанию

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Днепра, Житомира, Ужгорода, Каменского, Краматорска, Одессы.
Наградами в составе сборной Сумской области отличились:
«Золото» - Анна Оласюк (1 див. Junior), Богдан Чхайло (2 див. Novice A), Екатерина Коломиец (2 див. Chicks), Анжелика Линник (3см. Novice), Кира Стрельченко (4 див. Junior), Николай Круглов (4 див. Benjamin A).
«Серебро» - Мария Вода (2 див. Novice B), Александра Чукина (2 див. Chicks), Полина Мяус (3 див. Cadet), Захар Иземенко (3 див. Cadet), Анастасия Матюк (3 див. Debs), Анастасия Коваленко (4 див. Junior), Эмилия Каравай (2 див. Solo-Dance), Каролина Недбай (3 див. Solo-Dance).
«Бронза» - Эмилия Каравай (2 див. Cubs), Надежда Зеленина (2 див. Chicks), Каролина Недбай (3 див. Debs), Екатерина Круглова (4 див. Benjamin A), Елена Грицук (3 див. Solo-Dance ).
Наши молодые спортсмены приняли участие в сдаче тестов и также показали очень хорошие результаты:
1 место - Мария Ничитайло
2 место - Кристина Гальченко, Маргарита Кившан, Арина Рудневская.
Дуэт, который принял участие в Фестивале по фигурному катанию на роликовых коньках «IRON KIDS» получил два кубка, медали и награжден дипломами.
Также на этих соревнованиях были представлены и получили соответствующие лицензии члены Национальной сборной Украины по фигурному катанию на роликовых коньках. Наши воспитанники получили лицензию «кандидат»: Анна Оласюк и «Резерв»: Богдан Чхайло, Алла Полуляшенко, Эмилия Каравай, Анжелика Линник.
В субботу, 2 ноября, в Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах IRON KIDS и этап кубка Украины....
26-27 июня в Шостке на стадионе “Барса” провели Чемпионат Сумской области по скоростному бегу на роликовых коньках....
3 золотых, 2 бронзовых и приз европейских зрительских симпатий везут в Сумы сумские фигуристы на роликах....
Внесены изменения в Реестр спортивных рекордов по признанным в стране видам спорта....
Утвержден состав сборной команды Украины, которая представит нашу страну на международных соревнованиях по инлайн-фигурному катанию на роликовых коньках OPEN de...