Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:321

В Сумах провели этап кубка Украины по фигурному катанию

Сборная Сумской области по фигурному катанию на роликовых коньках на 1 этапе Кубка Украины и фестивале «IRON KIDS», который проходил во Дворце студенческого спорта СумГУ (манеж) 2 ноября завоевала 19 медалей: 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Днепра, Житомира, Ужгорода, Каменского, Краматорска, Одессы.

Наградами в составе сборной Сумской области отличились:

«Золото» - Анна Оласюк (1 див. Junior), Богдан Чхайло (2 див. Novice A), Екатерина Коломиец (2 див. Chicks), Анжелика Линник (3см. Novice), Кира Стрельченко (4 див. Junior), Николай Круглов (4 див. Benjamin A).

«Серебро» - Мария Вода (2 див. Novice B), Александра Чукина (2 див. Chicks), Полина Мяус (3 див. Cadet), Захар Иземенко (3 див. Cadet), Анастасия Матюк (3 див. Debs), Анастасия Коваленко (4 див. Junior), Эмилия Каравай (2 див. Solo-Dance), Каролина Недбай (3 див. Solo-Dance).

«Бронза» - Эмилия Каравай (2 див. Cubs), Надежда Зеленина (2 див. Chicks), Каролина Недбай (3 див. Debs), Екатерина Круглова (4 див. Benjamin A), Елена Грицук (3 див. Solo-Dance ).

Наши молодые спортсмены приняли участие в сдаче тестов и также показали очень хорошие результаты:

1 место - Мария Ничитайло

2 место - Кристина Гальченко, Маргарита Кившан, Арина Рудневская.

Дуэт, который принял участие в Фестивале по фигурному катанию на роликовых коньках «IRON KIDS» получил два кубка, медали и награжден дипломами.

Также на этих соревнованиях были представлены и получили соответствующие лицензии члены Национальной сборной Украины по фигурному катанию на роликовых коньках. Наши воспитанники получили лицензию «кандидат»: Анна Оласюк и «Резерв»: Богдан Чхайло, Алла Полуляшенко, Эмилия Каравай, Анжелика Линник.

Спорт Ролики Фигурное катание
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах
29.10.2019 14:20

В Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах

В субботу, 2 ноября, в Сумах пройдет Фестиваль фигурного катания на роликах IRON KIDS и этап кубка Украины....

В Шостке прошел чемпионат области по скоростному бегу на роликовых коньках
28.06.2019 09:55

В Шостке прошел чемпионат области по скоростному бегу на роликовых коньках

26-27 июня в Шостке на стадионе “Барса” провели Чемпионат Сумской области по скоростному бегу на роликовых коньках....

Сумские фигуристы покорили Францию
15.04.2019 18:35

Сумские фигуристы покорили Францию

3 золотых, 2 бронзовых и приз европейских зрительских симпатий везут в Сумы сумские фигуристы на роликах....

Шосткинская спортсменка - рекордсменка Украины по скоростному бегу на роликовых коньках
08.04.2019 15:53

Шосткинская спортсменка - рекордсменка Украины по скоростному бегу на роликовых коньках

Внесены изменения в Реестр спортивных рекордов по признанным в стране видам спорта....

Сумские фигуристы выступят во Франции
06.04.2019 10:57

Сумские фигуристы выступят во Франции

Утвержден состав сборной команды Украины, которая представит нашу страну на международных соревнованиях по инлайн-фигурному катанию на роликовых коньках OPEN de...

Новости

Кабмин согласовал назначение губернатора Сумщины
28.10.2019 21:41
В Сумах провели этап кубка Украины по фигурному катанию
Сегодня 17:32
В Сумах в ДТП перевернулось авто (видео)
Сегодня 17:18
На Сумщине нашли склад боеприпасов
Сегодня 16:41
Сумская бодибилдерша продолжает покорять Италию
Сегодня 16:30
В Сумах осуждены двое рецидивистов, которые отобрали у подростков смартфоны
Сегодня 16:10
Сумской департамент инфраструктуры платит миллионы ЧПшнику, оштрафованному за нарушение законодательства
Сегодня 15:59
Сумские танцоры победили в Польше
Сегодня 15:54
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего 80-летнего пенсионера
Сегодня 15:14
Сумские ветераны-дзюдоисты отличились в Киеве
Сегодня 14:55
На Сумщине все еще не все жилые дома с теплом
Сегодня 14:42
На приговор сумчанину Владимиру Дудке готовят кассацию
Сегодня 14:38
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.