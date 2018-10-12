На Сумщине нелегальные торговцы пухом и пером «наварили» 50 млн грн В Сумской области ликвидирована незаконная схема закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, стоимостью 50 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировали незаконную схему закупки и экспорта пухо-перьевой смеси, за которую в течение 2018-2019 годов было проведено операций на 50 млн гривен.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, организовавших и обеспечивавших функционирование схемы незаконной закупке и экспорта пухо-перьевой смеси.

В своей деятельности фигуранты использовали подконтрольные компании - субъекты внешне-экономической деятельности и ряд связанных физических лиц - предпринимателей, от имени которых осуществлялась закупка пухо-перьевой смеси у населения за наличные. В дальнейшем указанную продукцию перерабатывали в складских помещениях на специальных станках и экспортировали в Российскую Федерацию, Литву и Германию в адрес подконтрольных предприятий-нерезидентов, по заниженным ценам.

При этом в учете подконтрольных компаний-экспортеров приобретение сырья документально отражалось как закупка у подконтрольных физических лиц - предпринимателей.

Вместе с тем, при экспорте готовой продукции фигуранты подделывали пакеты документов, необходимые для таможенного оформления товаров (контракты, фитосанитарные сертификаты, удостоверения качества продукции и др.), в которых значительно занижали цену продукции, что позволяло документально занижать валютную выручку и уклоняться от уплаты налогов. При этом часть валютной выручки подконтрольные нерезиденты возвращали организаторам наличными, которые последние снова использовали для закупки нелегального сырья, его легализации и экспорта.

Таким образом через подконтрольные субъекты хозяйственной деятельности в течение 2018-2019 годов фигуранты провели операций на сумму около 50 млн гривен.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и нежилых помещениях, которыми пользовались фигуранты, а также по местам их проживания в г. Сумы и Сумской области.

По результатам обысков из незаконного оборота изъято 2 502 мешка пухо-перьевой смеси, общей стоимостью более 20 млн гривен, печати подконтрольных СХД и ФЛП, привлеченных к незаконной деятельности, чистые листы с оттисками их печатей и подписями, черновые записи, первичную бухгалтерскую документацию, электронные носители информации и компьютерную технику.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на удаленные ТМЦ, вещи и документы.

Продолжается следствие.