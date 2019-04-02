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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах провели чемпионат города по грэпплингу

1-2 ноября в спорткомплексе СумГПУ им.А.С.Макаренко прошел чемпионат Сум по грэпплингу среди мужчин и женщин.

Победы в раздел «грэпплингу ноу-ги» среди мужчин праздновали Альберт Мосьпан (62 кг), Никита Душко (66 кг), Илья Боряк (71 кг), Александр Овчаренко (77 кг), Махач Ахмедов (84 кг), Александр Борейко (92 кг) и Андрей Кучменко (+100 кг).

В раздел «грэпплинг ги» «золото» получили Альберт Мосьпан (62 кг), Никита Душко (66 кг), Иван Низовой (71 кг), Даниил Лободин (77 кг), Максим Березин (84 кг) и Андрей Кучменко (+ 100 кг).

Среди женщин победы праздновали Светлана Скрипнык (53 кг), Виктория Сергиенко (58 кг), Анастасия Воскобойник (64 кг) и Елена Сушко (71 кг).

Спорт Грэпплинг

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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