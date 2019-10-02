В Сумах исчезла 13-летняя школьница

«Сегодня, 04.11.2019 года, в городе Сумы пропала девочка: Трус София Николаевна (Соня) 08.08.2006 (13 лет).
Одета в розовую курточку и розовые ботинки. Рюкзак черный, кожаный. Шапка белая.
Вышла в 7:45 из дома Интернационалистов, 43 в школу.
На занятиях не было. Домой не вернулась.
Прошу помочь в поиске. Любая информация важна!
Телефон мамы: 0501433449», - написал он.
Информацию подтвердила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова. По ее словам, раньше девушка не убегала из дома.
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