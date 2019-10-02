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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:32156

В Сумах исчезла 13-летняя школьница

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Сауляк.

«Сегодня, 04.11.2019 года, в городе Сумы пропала девочка: Трус София Николаевна (Соня) 08.08.2006 (13 лет).

Одета в розовую курточку и розовые ботинки. Рюкзак черный, кожаный. Шапка белая.

Вышла в 7:45 из дома Интернационалистов, 43 в школу.

На занятиях не было. Домой не вернулась.

Прошу помочь в поиске. Любая информация важна!

Телефон мамы: 0501433449», - написал он.

Информацию подтвердила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области Эльвира Биганова. По ее словам, раньше девушка не убегала из дома.

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