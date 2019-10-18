В Сумах на пешеходном переходе сбили маму с годовалым ребенком В понедельник, 4 ноября, произошло ДТП на перекрестке ул. Анищенко и Покровская.

Об этом сообщается в телеграмм-канале «Безпечне місто. Суми». Как сообщают очевидцы, автомобиль «Опель Вектра» бордового цвета сбил маму и дочку, которой 1 год и 4 месяца и оставил место ДТП.