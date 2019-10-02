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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:541045

13-летняя сумчанка, пропавшая вчера, нашлась

13-летняя София Трус, которая вчера пошла в школу и не вернулась домой, нашлась.

Об этом в Фейсбуке сообщил сумчанин Сергей Сауляк, который вчера опубликовал информацию о ее пропаже. «Только что девочку нашли. Все в порядке. Спасибо всем», - написал он около 5 утра.

Информацию подтвердили в полиции Сумщины.

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