13-летняя сумчанка, пропавшая вчера, нашлась

Об этом в Фейсбуке сообщил сумчанин Сергей Сауляк, который вчера опубликовал информацию о ее пропаже. «Только что девочку нашли. Все в порядке. Спасибо всем», - написал он около 5 утра.
Информацию подтвердили в полиции Сумщины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Сергей Сауляк....
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